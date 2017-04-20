Anadolu Efes, Play-off'ta Galibiyet Arayacak

THY Euroleague play-off karşılaşmalarında Anadolu Efes, ilk mücadelede 87-72 mağlup olduğu Olympiakos'a karşı galibiyet parolası ile sahaya çıkacak.



THY Euroleague'de play-off'a katılmaya hak kazanan 3 Türk takımından biri olan Anadolu Efes, yarın TSİ 21.00'de Pire Barş ve Dostluk salonunda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. THY Euroleague'de normal sezonu 6. sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off ilk mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Yunan temsilcisi Olympiakos'a 87-72 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar play-off ikinci karşılaşmasında Olympiakos'a karşı Pire'de galibiyet alıp, final-four için saha avantajını elde etmek istiyor.



THY Euroelague'in normal sezonunda 30 haftada 17 galibiyet, 13 mağlubiyet alan Anadolu Efes, play-off'taki rakibi Olympiakos ile normal sezonda karşılaştığı iki mücadelede 1 galibiyet 1 mağlubiyet almıştı.



En skorer isimler



THY Euroleague play-off mücadelelerinde Anadolu Efes'te 5.7 ortalamayla en fazla asist yapan oyuncu Thomas Heurtel olurken, Fransız oyuncu 13.2 ortalamayla takımının en çok sayı üreten oyuncusu konumunda. Yunan temsilcisi Olympiakos'ta ise en fazla sayı üreten oyuncu 12.9 sayı ortalamasıyla Georgias Printezis olurken, Vassilis Spanoulis 6.1 asist ortalamasıyla mücadele etti. - İSTANBUL