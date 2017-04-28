Anadolu Efes - Olympiakos Maçının Ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic: "Olympiakos haklı bir galibiyet aldı"



Olympiakos Başantrenörü Sfairopoulos: "Son periyottaki savunmamız galibiyeti getirdi"



THY Euroleague Ligi play-off 4. maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 74-62 yenilen Anadolu Efes'in Başantrenörü Velimir Perasovic, maç sonu basın toplantısında konuştu.



Perasovic, karşılaşmaya iyi başladıklarını ve ilk periyotta skor avantajını da elde ettiklerini belirterek, "Ancak bu avantajı ilk yarının sonlarına doğru yitirdik. Bence maçın kaderi son çeyrekte belirlendi. Biz bu periyotta şüpheyle oynadık. Kararlarımızda zorluk çektik. Hücumda sayı üretemememiz savunmamızı da bozdu. Olympiakos'u tebrik ediyorum, galibiyeti hak etti" dedi.



Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ise şöyle konuştu;



"İkinci yarının başlamasıyla sertlik arttı. İki takım da skor bulurken, üçüncü periyotta da başa baş bitti. Dördüncü periyotta savunmada



agresifliğimizi ortaya koyduk. Yaptığımız etkili savunmayla Anadolu Efes gibi bir takımı 8 sayıda tuttuk. Son periyottaki savunmamız bize galibiyeti getirdi."



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HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL / DHA