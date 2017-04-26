Anadolu Efes - Olympiakos Maçının Ardından

Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic: "İlk üç çeyrekteki performansımızı son periyoda taşıyamadık"







Olympiakos Başantrenörü Sfairopoulos: "Hücumda ve savunmada doğru kararları alamadık"







THY Euroleague play-off turu üçüncü maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 64-60 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir



Perasovic, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Perasovic, "İlk üç çeyrekteki performansımızı son periyoda taşıyamadık. Buralarda Olympiakos gibi bir takıma karşı oynamak hiçbir zaman kolay değil" dedi.



Olympiakos Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ise, Anadolu Efes'i tebrik ederek, "Maç boyunca hücumda ve savunmada doğru kararları alamadık. Maçın ilk 30 dakikasında oldukça pasiftik. Çok üretken olamadık ve 18 top kaybıyla oynadık. Bu, deplasman takımı için önemli bir sayı. Konsantrasyon eksikliği ve kendi hatalarımızdan dolayı top kaybettik, savunmadan dolayı değil. Maçın sonunda geri gelmeye çalıştık, şansımız da vardı. Anadolu Efes'in 2-1 avantajı bulunuyor. Final-four'a gitmeleri için tek bir galibiyete ihtiyaçları var" dedi.