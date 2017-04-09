Anadolu Efes - Olympiakos Maçı Biletleri Satışta
Anadolu Efes, tüm basketbolseverleri Abdi İpekçi Arena'ya bekliyor.
Anadolu Efes, tüm basketbolseverleri Abdi İpekçi Arena'ya bekliyor. Efes'in 26 Nisan Çarşamba günü Olympiakos'u ağırlayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.
Kaynak: Dunya.com
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