Anadolu Efes Olympiakos Deplasmanında

THY Euroleague'de play-off'a yükselme başarısı gösteren Anadolu Efes, turun ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Anadolu Efes, THY Euroleague play-off turu ilk maçında yarın saat 21.00'da deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 20 maçta Yunan ekibinin 13'e 7 üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, Euroleague'de normal sezonu 17 galibiyet, 13 mağlubiyetle 6. sırada bitirirken, Olympiakos ise 19 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı.



EFES AVANTAJ PEŞİNDE



Saha avantajını elinde bulundurmadığı için ilk iki mücadeleyi deplasmanda oynayacak olan Anadolu Efes, buradaki en az bir maçı kazanarak İstanbul'da oynanacak karşılaşmalar için avantaj elde etmenin peşinde. Eğer oynanan karşılaşmalar sonucunda seride sonuç 2-2 olursa beşinci ve son maç Yunanistan'da oynanacak.



DEPLASMANDA 2 GALİBİYET



Lacivert-beyazlılar, Yunan temsilcisiyle deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabildi. Anadolu Efes, bu sezon rakibine karşı Yunanistan'da oynadığı maçı 90-66 kaybederken, Abdi İpekçi'de ise Olympiakos'u 77-69 mağlup etmeyi başarmıştı.



İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM



Anadolu Efes, Euroleague'de 84 sayı, 35.6 ribaund ve 18.5 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Olympiakos ise 77.9 sayı, 37.1 ribaund ve 15.2 asist ortalamalarıyla oynuyor. Lacivert-beyazlı takımda Heurtel 13.2 sayı ortalamasıyla en skorer isim olurken, Yunanistan ekibinde ise Printezis 13 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.



(Uygar Aydın/İHA)