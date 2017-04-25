Anadolu Efes-Olympiacos Maçına Doğru

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague play off üçüncü karşılaşmasında 26 Nisan 2017, Çarşamba Yunanistan'ın Olympiacos takımını konuk ediyor. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma 19: 30'da başlayacak. Anadolu Efes'te tek hedef bu maçtan da galip ayrılarak Final-Four'a bir adım daha yaklaşmak.



Euroleague'de play off ilk maçında iki ekip arasında Atina'da oynanan ilk karşılaşmayı 87-72 kaybeden Anadolu Efes, ikinci maçta yine Atina'da 73-71 galip gelerek, üç galibiyete ulaşan takımın Final Four'a çıkacağı seride durumu 1-1'e getirmişti.



Avrupa arenasındaki 589. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 588 karşılaşmada 332 galibiyet ve 256 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 341. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 340 karşılaşmada 175 galibiyet ve 165 yenilgi elde etti.



Anadolu Efes ile Olympiacos Avrupa kupalarında bugüne kadar 35 kez karşılaşırken, 16 galibiyet ve 19 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört maçta mavi beyazlılar bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 31 karşılaşmada Anadolu Efes 15 galibiyet ve 16 mağlubiyet elde etti.