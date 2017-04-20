Anadolu Efes Merter'deki Üretimini Adana, Ankara ve İzmir'e Kaydırıyor

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi, İstanbul Merter fabrikasındaki üretimi durdurup, buradaki üretimini Adana, Ankara ve İzmir'deki fabrikalarına kaydıracak.



Anadolu Efes'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Merter'deki üretimin, "çevresel, ekonomik, toplumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve üretim verimliliği programı çerçevesinde" diğer fabrikalara kaydırılacağı belirtildi ve şöyle denildi:







"Şirketimizin çevresel, ekonomik, toplumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve üretim verimliliği programı çerçevesinde, İstanbul Merter'de bulunan fabrikamızın üretim faaliyetlerini 22 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla durdurarak; Adana, Ankara ve İzmir'de bulunan diğer tesislerine kaydırma kararı alınmıştır. Bu karar kentleşme sonucu şehir merkezinde kalan bir fabrikanın şehir ve bölge halkı üzerindeki çevresel ve lojistik etkileri göz önünde bulundurularak alınmıştır."



Anadolu Efes açıklamasında, İstanbul fabrikasının toplam kapasite içindeki payının yüzde 15 olduğu da belirtilerek, "İnsan kaynağımız ile ilgili planımız değerlendirme aşamasında olup, İstanbul fabrikasındaki çalışanlarımızın öncelikli olarak diğer lokasyonlarımızda bulunan açık pozisyonlara kaydırılması sürecini hassasiyetle yürüteceğiz" denildi ve şöyle devam edildi:



"Yeterli ve uygun açık pozisyon olmaması ya da çalışanlarımızın tercih etmesi durumunda işten ayrılacak çalışanlarımızın tüm hukuki ve özlük hakları yasalar çerçevesinde korunacaktır. Diğer lokasyonlarımıza kaydırılacak ve işten ayrılacak çalışan sayılarımız net olmamakla birlikte, Merter fabrikamızda görevli tüm çalışanlarımız için tahmini kıdem ve ihbar tazminatları toplamı 14 milyon liradır." - İstanbul