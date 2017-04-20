Anadolu Efes Merter'deki Fabrikasını Kapatıyor

Anadolu Efes, Merter'deki fabrikasının üretim faaliyetlerini 22 Mayıs'ta durduruyor. Şirket buradaki faaliyetlerini Adana, Ankara ve İzmir'e kaydıracak.

ÇALIŞANLARA 14 MİLYON LİRA TAZMİNAT

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, kararın kentleşme sonucu şehir merkezinde kalan bir fabrikanın şehir ve bölge halkı üzerindeki çevresel ve lojistik etkileri göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Anadolu Efes, tüm çalışanlarının işi bırakması durumunda 14 milyon lira tazminat ödeyecek.

Fabrika, Anadolu Efes'in üretimi içerisinde toplam yüzde 15'lik paya sahip.

22 MAYIS'TA KAPATILACAK

Açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin çevresel, ekonomik, toplumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve üretim verimliliği programı çerçevesinde, İstanbul Merter'de bulunan fabrikamızın üretim faaliyetlerinin durdurulması ve söz konusu üretimin diğer fabrikalarımıza kaydırılmasına ilişkin açıklama Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi İstanbul Merter fabrikamızdaki üretim faaliyetleri şirketimizin çevresel, ekonomik, toplumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve üretim verimliliği programı çerçevesinde, İstanbul Merter'de bulunan fabrikamızın üretim faaliyetlerini 22 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla durdurarak Adana, Ankara ve İzmir'de bulunan diğer tesislerine kaydırma kararı alınmıştır. Bu karar kentleşme sonucu şehir merkezinde kalan bir fabrikanın şehir ve bölge halkı üzerindeki çevresel ve lojistik etkileri göz önünde bulundurularak alınmıştır.

Toplam kapasite içerisinde yüzde 15 paya sahip olan İstanbul fabrikamızın üretiminin kaydırılması ile kapasite kullanım oranımızın artması hedeflenmektedir. Fabrikamızın bulunduğu alan ile ilgili değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

"ÇALIŞANLARIMIZIN TÜM HAKLARI VERİLECEKTİR"

İnsan kaynağımız ile ilgili planımız değerlendirme aşamasında olup, İstanbul fabrikasındaki çalışanlarımızın öncelikli olarak diğer lokasyonlarımızda bulunan açık pozisyonlara kaydırılması sürecini hassasiyetle yürüteceğiz. Yeterli ve uygun açık pozisyon olmaması ya da çalışanlarımızın tercih etmesi durumunda işten ayrılacak çalışanlarımızın tüm hukuki ve özlük hakları yasalar çerçevesinde korunacaktır.

Diğer lokasyonlarımıza kaydırılacak ve işten ayrılacak çalışan sayılarımız net olmamakla birlikte, Merter fabrikamızda görevli tüm çalışanlarımız için tahmini kıdem ve ihbar tazminatları toplamı 14 milyon TL'dir.

"FAALİYETLERİMİZ DİĞER FABRİKALARIMIZDA DEVAM EDECEK"

Fabrikamızın yakın bir zamanda tekrar üretime başlaması öngörülmemektedir.

Anadolu Efes Türkiye bira sektörünün lideri olarak üretim operasyonlarına ve sürdürülebilir verimli büyümesine Adana, Ankara ve İzmir'deki 3 bira, Afyon ve Konya/Çumra'daki 2 malt fabrikası ile Bilecik/Pazaryeri'ndeki şerbetçiotu işleme tesisiyle kesintisiz olarak devam edecektir."