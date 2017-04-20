Anadolu Efes Kötü Başladı
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında, konuk olduğu Yunan ekibi Olympiakos'a 87-72 yenildi.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında, konuk olduğu Yunan ekibi Olympiakos'a 87-72 yenildi. Olympiakos bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.
Kaynak: Dunya.com
-
Rus turistler referandum sonucundan etkilenmedi
-
Bursa'nın baş belası 'yeşil saçlı kız' yakalandı
-
İbrahim Erkal için cinayet masası devrede!
-
Gözlerinin önünde toz duman ettiler: Biz bu ülkenin vatandaşıyız
-
CHP'nin iki saatlik Meclis'ten çekilme macerası pahalıya patladı
-
Hakime rüşveti veren, FETÖ'den tutuklu ünlü iş adamı çıktı!
-
Seda arkasını dönse rezil olacakmış!