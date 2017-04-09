Anadolu Efes'in Eski Kaptanı Taner Korucu Vefat Etti

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın eski kaptanlarından Taner Korucu hayatını kaybetti.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yayımlanan başsağlığı mesajında, Taner Korucu'nun 54 yaşında vefat ettiği belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.



Bir süredir demans hastalığı nedeniyle tedavi gören Taner Korucu, Anadolu Efes'in 1996 yılında kazandığı Korac Kupası'nın kadrosunda da yer almıştı.