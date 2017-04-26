Anadolu Efes, Final-Four Yolunda Avantajı Kaptı
Anadolu Efes, THY Euroleague Play-off serisinde Yunan ekibi Olympiakos’a karşı 2-1 öne geçti.
Anadolu Efes, THY Euroleague Play-off serisinde Yunan ekibi Olympiakos'a karşı 2-1 öne geçti. Efes, Cuma günkü maçı kazandığı takdirde Final-Four'a kalacak.
THY Euroleague Play-off serisi 3. maçında Anadolu Efes, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı Yunan takımı Olympiakos'u 64-60'lık skorla mağlup etti. Müthiş taraftar desteği ile mücadeleden galip ayrılan Efes, seride 2-1 öne geçti ve Final-Four yolunda avantajı kaptı. Lacivert-beyazlılar, Cuma günü saat 21.15'te Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmadan galip ayrılması durumunda Fenerbahçe'den sonra İstanbul'da düzenlenecek Final-Four'a kalmış olacak.
TBF heyeti ve Ataman'dan Efes'e destek
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan ile Galatasaray Odebank Başantrenörü Ergin Ataman da Olympiakos karşısında Anadolu Efes'i yalnız bırakmadı.
Abdi İpekçi kapalı gişe
Anadolu Efes ile Olympiakos maçı öncesinde mücadelenin oynanacağı Abdi İpekçi Spor Salonu'nda tüm biletlerin satıldığı açıklanmıştı. Karşılaşma boyunca Efes'e desteği esirgemeyen lacivert-beyazlı taraftarlar, galibiyetin gelmesinde büyük rol oynadı. - İSTANBUL