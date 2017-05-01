Anadolu Efes, Final Four İçin Sahaya Çıkacak
ANADOLU Efes, Turkish Airlines Euroleague play-off serisi 5'inci maçında yarın Olympiacos'a konuk olacak.
ANADOLU Efes, Turkish Airlines Euroleague play-off serisi 5'inci maçında yarın Olympiacos'a konuk olacak.
Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague play-off serisi 5'inci maçında yarın Yunanistan'ın Olympaiacos takımıyla karşılaşacak. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21: 00'de başlayacak. Play off serisinde iki ekip arasında Atina'da oynanan ilk karşılaşmayı 87-72 kaybeden Anadolu Efes, ikinci maçta yine Atina'da 73-71 galip gelirken, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan üçüncü maçı 64-60 kazanmış, dördüncü maçı ise 74-62 kaybetmiş ve seride durum 2-2'ye gelmişti. Seride üçüncü galibiyete ulaşan takım adını Final Four'a yazdıracak.
Avrupa arenasındaki 591. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 590 karşılaşmada 333 galibiyet ve 257 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 343. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 342 karşılaşmada 176 galibiyet ve 166 yenilgi elde etti.
Anadolu Efes ile Olympiacos, Avrupa kupalarında bugüne kadar 37 kez karşılaşırken, Türk temsilcisi 17 galibiyet ve 20 mağlubiyet elde etti. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 4 maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 33 karşılaşmada Lacivert-beyazlılar 16 galibiyet ve 17 mağlubiyet aldı.
Serinin 5'inci maçını kazanan takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Final Four'da 19 Mayıs'ta CSKA Moskova ile karşılaşacak. - İstanbul