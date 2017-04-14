Anadolu Efes Farklı Kazandı
Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 26. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor Medical Park'ı 100-77 mağlup etti.
Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 26. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor Medical Park'ı 100-77 mağlup etti.
Salon: Abdi İpekçi
Anadolu Efes: Cedi Osman xx 20, Bryant Dunston xx 13, Derrick Brown xx 9, Jayson Granger xx 11, Doğuş Balbay x, Thomas Heurtel xx 19, Brandon Paul xx 13, Alex Kirk x 9, Can Maxim Mutaf x 6, Samet Geyik x, Berk Demir x
Başantrenör: Velimir Perasovic
Trabzonspor Medical Park: Caleb Green xx 25, Dwight Hardy xx 24, Jorge Ivan Guitierrez xx 10, Kenny Kadji x 9, Malcolm Lee x 4, Ozan Anton Odabaşı x 3, Stefan Moody x, Erol Can Çinko x 2, Mustafa Baştürk x
Başantrenör: Sergei Bazarevich
1. Periyot: 22-16 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 42-37 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 69-52 (Anadolu Efes lehine)
5 faulle çıkan: Cedi Osman (Anadolu Efes)
(İHA)