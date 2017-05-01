Anadolu Efes, Dörtlü Final İçin Sahaya Çıkıyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu 5. ve son maçında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi ile karşı karşıya gelecek.



Barış ve Dostluk Salonu'nda saat TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.



Takımların şu ana kadar ikişer galibiyet aldığı play-off turunda yarınki müsabakayı kazanacak ekip, adını Dörtlü Final'e yazdıracak.



İki takım arasında Yunanistan'da oynanan ilk karşılaşmayı Olympiakos 87-72'lik skorla kazanırken, ikinci müsabaka 73-71 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı.



Anadolu Efes, İstanbul'da oynanan müsabakaların ilkinden 64-60 galip ayrıldı, ikincisinde ise rakibine 74-62 mağlup oldu.



Eşleşmeden üstün çıkacak takım, Dörtlü Final'de ilk maçını Rusya'nın CSKA Moskova ekibi ile oynayacak.