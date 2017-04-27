Anadolu Efes, Dörtlü Final İçin Sahada

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off serisinin dördüncü maçında yarın Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, yarın saat 21.15'te başlayacak.



Play-off serisinde 2-1 üstünlüğü bulunan lacivert-beyazlılar, Olympiakos'u yenmesi halinde tarihinde 3. kez Dörtlü Final'e yükselecek.



Anadolu Efes, geçtiğimiz hafta Atina'da oynanan ilk iki karşılaşma sonunda saha avantajını eline geçirmeyi başardı. İlk maçta rakibine 87-72 mağlup olan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada ise sahadan 73-71 galip ayrıldı.



Velimir Perasovic'in başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynadığı serinin üçüncü maçında ise Olympiakos'u 64-60 mağlup etti. Anadolu Efes, serideki 4. karşılaşmayı kazanması halinde adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Bu karşılaşmadan Olympiakos'un galibiyetle ayrılması durumunda ise seri, 5. maça uzayacak.