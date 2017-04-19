Anadolu Efes, Deplasmanda Olympiakos'a Yenildi

THY Eurolague play-off serisi ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos'a 87-72 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü.

Anadolu Efes, Deplasmanda Olympiakos'a Yenildi

THY Eurolague play-off serisi ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda Olympiakos'a 87-72 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü. Serinin ikinci maçı cuma günü TSİ 21.00'de yine Yunanistan'da oynanacak.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Fernando Rocha xx, Juan Carlos Garcia xx, Olegs Latisevs xx

Olympiakos: Papapetrou 6, Spanoulis 10, Printezis 11, Mantzaris 14, Milutinov 11, Papanikolaou 8, Birch 4, Agravanis 4, Green 13, Waters 6, Toliopoulos

Başantrenör: Giannis Sferopoulos

Anadolu Efes: Paul 6, Cedi Osman 2, Granger 12, Dunston 8, Brown 3, Heurtel 14, Honeycutt 17, Kirk 4, Thomas 6, Doğuş Balbay

Başantrenör: Velimir Perasovic

1. Periyot: 18-11 (Olympiakos lehine)

Devre: 42-31 (Olympiakos lehine)

3. Periyot: 67-50 (Olympiakos lehine)

(İHA)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Doğuş Balbay, Juan Carlos, Olympiakos, Yunanistan, Cedi Osman, Play Off, Doğuş, Efes