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Anadolu Efes, Beşiktaş'ı Mağlup Etti
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Anadolu Efes, Beşiktaş'ı Mağlup Etti
Anadolu Efes, Beşiktaş'ı Mağlup Etti
22 Ocak 2017 Pazar 19:47
Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-83 mağlup etti.
Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-83 mağlup etti.
Kaynak:
Dunya.com
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