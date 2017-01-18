Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic Açıklaması

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Barcelona Lassa ile deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, play-off'lar için mücadele ettiklerini söyledi.



Rakipleri karşısında galip gelebilmeleri için ribauntlarda üstünlük kurmalara gerektiğini belirten Perasovic, İspanyol temsilcisinin sahasında çok iyi basketbol oynadığını ifade etti.



Katalan ekibin iç sahadaki performansına değinen Hırvat çalıştırıcı, "Barcelona Lassa güçlü bir takım ve evlerinde çok iyi oynuyorlar. Bu maç her iki takım için de büyük önem taşıyor. Hem biz hem de Barcelona Lassa da play-off'lar için mücadele ediyoruz. Öncelikle onların hızlı hücumlarını kesmeliyiz ve maçı kazanmak istiyorsak ribauntlarda onlara üstünlük kurmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Lacivert-beyazlı takımın 26 yaşındaki ABD'li oyuncusu Tyler Honeycutt ise maçın önemini bildiklerini ve sıralamada daha iyi yerlere ulaşabilmek adına maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmaları gerektiğini bildirdi.



Anadolu Efes Kulübü Mobil Uygulaması yenilendi



Lacivert-beyazlı kulübün taraftar platformu "Anadolu Efes Kulübü Mobil Uygulaması" yenilendi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes Fan Club uygulaması yenilenen arayüzü ve içeriğiyle artık Anadolu Efes Spor Kulübü adını aldı.



THY Avrupa Ligi'nde "En İyi Pazarlama Yapan Takım" ödülünü iki kez kazanan lacivert-beyazlılar, spor alanında kapsamlı olarak hazırlanan ve 2017 yılı başında yenilenen Anadolu Efes Spor Kulübü mobil uygulamasını taraftarlarının hizmetine sundu.



Anadolu Efes, bu uygulamayla taraftarlarına, otomotivden alışveriş merkezine, modadan e-ticarete, hastaneden kahve mağazasına kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren avantajlı kampanyalar ve hizmetler verecek.