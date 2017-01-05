TURKISH Airlines Euroleague'in 16. hafta maçında Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 84-73 mağlup etti.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçta Anadolu Efes, ilk periyodu 22-18, devreyi de 42-36 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu da 66-59 önde geçen Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 84-73 yendi. - İstanbul
Anadolu Efes: 84 - Galatasaray Odeabank: 73
TURKISH Airlines Euroleague'in 16. hafta maçında Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 84-73 mağlup etti.
TURKISH Airlines Euroleague'in 16. hafta maçında Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 84-73 mağlup etti.
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