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Anadolu Efes: 84 - Galatasaray Odeabank: 73

Anadolu Efes: 84 - Galatasaray Odeabank: 73

TURKISH Airlines Euroleague'in 16. hafta maçında Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 84-73 mağlup etti.

Anadolu Efes: 84 - Galatasaray Odeabank: 73

TURKISH Airlines Euroleague'in 16. hafta maçında Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 84-73 mağlup etti.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçta Anadolu Efes, ilk periyodu 22-18, devreyi de 42-36 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu da 66-59 önde geçen Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı 84-73 yendi. - İstanbul

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