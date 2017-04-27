Anadolu Efes 16 Yıllık Hasreti Dindirmeye Çok Yakın

THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısında play-off serisinde 2-1 öne geçen Anadolu Efes, yarın oynanacak maçı kazandığı takdirde 16 yıl sonra Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterecek.

Anadolu Efes 16 Yıllık Hasreti Dindirmeye Çok Yakın

THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısında play-off serisinde 2-1 öne geçen Anadolu Efes, yarın oynanacak maçı kazandığı takdirde 16 yıl sonra Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterecek.

Kaynak: Dunya.com

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