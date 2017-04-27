Anadolu Efes 16 Yıllık Hasreti Dindirmeye Çok Yakın
THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısında play-off serisinde 2-1 öne geçen Anadolu Efes, yarın oynanacak maçı kazandığı takdirde 16 yıl sonra Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterecek.
THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısında play-off serisinde 2-1 öne geçen Anadolu Efes, yarın oynanacak maçı kazandığı takdirde 16 yıl sonra Dörtlü Final'e yükselme başarısı gösterecek.
Kaynak: Dunya.com
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