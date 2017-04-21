Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar...
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı