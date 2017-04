Anadolu, Bu Yıl Rock Müziğe Doyacak

SANATÇI ve yapımcı Umut Kuzey, bu yıl Anadolu'nun 5 farklı şehrinde 6 müzik festivali düzenlenmeyi hedeflediğini açıkladı.



Geçtiğimiz yıl 70'ten fazla sanatçı ve yaklaşık 100 bin müzikseveri ağırlayan Zeytinli Rock Festivali'nin yanı sıra Kuşadası'nda ilk kez düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali'ni organize eden Umut Kuzey, bu yıl ise Anadolu'da toplam 6 festivali müzikseverlerle buluşturmayı amaçladığını söyledi. İlk olarak 12-13-14 Mayıs tarihlerinde Adana'da Çukurova Rock Festivali, ardından 19-20-21 Mayıs tarihlerinde Samsun'da Samsun Gençlik Festivali düzenleyeceğini açıklayan Kuzey, Edremit'te Zeytinli Rock Festivali, Aydın'da Kuşadası Gençlik Festivali, Ankara'da Anki Rock Fest'in yanı sıra Kuşadası'nda yabancı sanatçıların sahne alacağı bir festival gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.



TÜRK ROCK MÜZİSYENLERİN PLATFORMLARININ OLMASI EN BÜYÜK HEDEFİMİZ



DHA'ya yaptığı açıklamada, Anadolu'nun farklı yerlerinde toplamda 6 festivali gençlere ve müzik camiasına kazandırmayı hedeflediğini ifade eden Umut Kuzey, şunları söyledi:



"Zeytinli Rock Festivali ve Kuşadası Gençlik Festivali'nin ardından bu yıl Anadolu'nun farklı yerlerinde toplamda 6 festivali gençlere ve müzik camiasına kazandırmayı hedefliyorum. Zeytinli Rock Festivali ve Kuşadası Gençlik Festivali'nden başka bu yıl Samsun'da Samsun Gençlik Festivali, Adana'da Çukurova Rock Festivali ve Ankara'da Anki Rock Fest'i yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca bütün bu festivaller yerli festival olarak kalsın arzusunu her zaman içimizde taşıdığımız için, bir tane yabancı festivali Kuşadası'nda Ağustos ayının başında yapmayı planlıyoruz. Bu festivalde yabancı sanatçıları konuk edeceğiz. Zeytinli Rock Festivali, Kuşadası Gençlik Festivali ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptığımız diğer festivallerin yerli kalması, Türk rock müzisyenlerinin platformlarının olması en büyük hedefimiz."



TÜRKİYE'DE FESTİVAL KÜLTÜRÜNÜ İLERİYE GÖTÜRMEK İÇİN EMEK VERİYORUZ



?Festival alanlarında hizmet veren temizlik, tuvalet ve bariyer firmaları da bulunan Kuzey, festivalcilerin kamp alanlarında güzel zaman geçirmesi ve rahat konaklaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Şu ana kadar ticari hayatımda yaptığım bütün işler birbirini tamamlayan ve ihtiyaçtan kaynaklanan şeylerdi. Türkiye'nin en büyük festivalini geçen sene gerçekleştirdik. Zeytinli Rock Festivali, 3 yıldır başarıyla tamamladığımız çok güzel bir festival oldu. Bu festivaller sırasında tabii ki festivalciliği ve burada en büyük ihtiyacımızın lojistik olduğunu da öğrenmeye başlıyorsunuz. Oraya gelen insanların kamp alanında rahat kalmaları ve 5 gün boyunca çok güzel bir festival geçirmeleri için gerekli olan tel örgü, çit, bariyer, mobil tuvalet, duş gibi ihtiyaçların, Türkiye'de fazla festival olmadığından çok iyi karşılanmadığını gördük ve İtalya'dan özel tuvaletler getirdik. Daha doğrusu kendi işimizi daha düzgün yapabilmek, festivale katılan insanlara daha iyi şartlar sağlayabilmek için bir yatırıma girdik ve burada özel çitler, mojo bariyerler yaptırdık. Başka bir alanda da hizmet vermeye başladık. Aynı zamanda Milyon Yapım'ın bir lojistik şirketi var. Şu anda Pozitif Şirketi'nin bir çok işini, festivalini, aynı zamanda Anzaklar'ın geldiği Anzak Törenleri'nin bütün lojistik hizmetini Milyon Yapım olarak lojistik şirketimizle vermeye başladık. Türkiye'deki diğer festivallere de bu hizmeti vermek ve Türkiye'de festival kültürünü ileriye götürmek için emek veren, çaba sarf eden ve bütün varlığıyla hizmet veren bir firmayız, bu anlamda da yatırımdan kaçınmıyoruz."



ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ BİLETİ ALANA KUŞADASI GENÇLİK FESTİVALİ 1 LİRA



Bu yıl Zeytinli Rock Festivali'ne bilet alanlara Kuşadası Gençlik Festivali biletinin 1 lira olacağını açıklayan Umut Kuzey, şöyle devam etti:



"Geçen yıl da buna benzer bir şey yapmıştım. Yine Zeytinli Rock Festivali bileti alana Kuşadası Gençlik Festivali 1 lira idi. Benim için önemli olan festival kültürünü büyütmek, yaşatmak ve gençlere yılın belli dönemlerinde yaşayacakları ve yaşatacakları özgür alanlar yaratmak olduğu için, ön planda olan şey müzisyen arkadaşlarımın kendilerini ifade edebilecekleri düzgün ve güzel platformlar kurabilmek. Gençlere, gerçekten bir arada yaşayabilecekleri, bir arada vakit geçirebilecekleri ve sevdikleri sanatçıları dinleyebilecekleri ortamlar ve alanlar yaratabilmek. Hem sektöre, hem de müzik dinleyicisine gerçek manada katkıda bulunan işler yapmak amacıyla bu kampanyaları çoğaltıyoruz. Mevcut olarak şu an yapmış olduğumuz Zeytinli alana Kuşadası 1 lira kampanyasına ilgi çok büyük tabii ki. Çünkü Zeytinli Rock Festivali, gerçekten iyi bir noktaya geldi şu an. İnsanlar Zeytinli Rock Festivali'ne geldiğinde, yazın bir tane daha tatilli festivale gitmeyi tercih ediyor. Bu anlamda da Kuşadası Gençlik Festivali şu an çok ilgi görüyor. Ekim ayına kadar Türkiye'ye bir arada yaşayabilecekleri, bir arada eğlenebilecekleri çok güzel festivaller armağan etmeyi hedefliyoruz."



- İstanbul