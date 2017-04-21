Anadolu Ateşi Tekirdağ'da Sahne Aldı

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Tekirdağ'da sanatseverler ile buluştu.

Anadolu Ateşi Tekirdağ'da Sahne Aldı

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Tekirdağ'da sanatseverler ile buluştu.

Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı topluluk, Atatürk Spor Salonunda gösteri sundu.

Anadolu'nun tüm bölgelerinin halk danslarından derleme yapılarak hazırlanan koreografi ile sunulan gösteriyi, çok sayıda kişi izledi.

Kuruluşunun 15. yılını kutlayan Anadolu Ateşi Dans Topluluğunun gösterisi, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Anadolu Ateşi, kurulduğu 1999 yılından bu yana 98 ülkede gerçekleştirdiği 5 bine yakın canlı performans ile çok sayıda izleyiciyle buluştu.

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