Anadolu Ateşi'nden 23 Nisan'a Özel Dans Gösterisi

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel dans gösterisi sundu.



Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen gösteride, Anadolu Ateşi dansçılarına, kanun, bateri, keman, klarnet ve tulumla Dore Müzik Orkestrasının yanı sıra alışveriş merkezi çalışanları da eşlik etti.



Vatandaşların arasından ansızın ortaya çıkan, her yaştan dansçının yer aldığı yaklaşık 150 kişilik ekip, 6 farklı tarzda dansı bir araya getirdi.



"Farklılık peşindeyiz"



Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Türkiye'deki en önemli günlerden biri olduğunu söyledi.



Erdoğan, bugüne özel bir koreografi yaptıklarına dikkati çekerek, "Profesyonel dansçılarımızın yanı sıra hem ilkokul hem ortaokul ve lise çağındaki kursiyerlerimiz performans sergiledi. Bu tip etkinlikleri sahnede sergilediğinizde, ne yaparsanız yapın bir mesafe oluyor ama halkla iç içe olduğumuzda daha iyi sonuçlar alabiliyoruz." diye konuştu.



Daha önce benzer gösterilere imza attıklarını aktaran Erdoğan, "Bundan sonra bu tip etkinliklerin sayısını artıracağız. Normal gösteriyi her zaman yapıyoruz. Farklılık peşindeyiz. Ben izlerken çok keyif aldım. Her mekanda ayrı ayrı gruplar dans etti. Mağaza çalışanlarına, bizim idari kadromuza da koreografide yer verdik." ifadelerini kullandı.