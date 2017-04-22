Anadolu Ateşi 23 Nisan'da Çocuklara Özel Gösteri Sunacak
Anadolu Ateşi dansçıları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel orkestra eşliğinde Mall of İstanbul'da sahne alacak.
Anadolu Ateşi dansçıları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel orkestra eşliğinde Mall of İstanbul'da sahne alacak.
Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı grubun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel gösterisine, 150 dansçı katılacak.
Orkestra eşliğinde gerçekleştirilecek gösteride tap, Karadeniz, modern, hip hop, sirtaki ve Roman dans örnekleri sergilenecek.