Anadolu Ateşi, "15. Yıl Özel Gösterisi" ile 21 Nisan'da Tekirdağ Atatürk kapalı Spor Salonu'nda seyirci karşısına çıkıyor.



Anadolu Ateşi Dans Topluluğu kurulduğu 1999 yılından beri 97 ülke, 285 şehirde gerçekleştirdiği 4000 canlı performans ile 40 milyon izleyiciye ulaştı. Anadolu Ateşi, 15. Yıl etkinlikleri çerçevesinde daha geniş bir kadro ile 3 kuşak bir arada muhteşem bir sahne performansıyla sizlerle buluşuyor.



Detaylar :



İl : Tekirdağ



İlce : Merkez



Mekan : Tekirdağ Atatürk Kapalı Spor Salonu



Mekan Adresi : 100.Yıl Mahallesi 59100 Süleymanpaşa



Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Anadolu Ateşi 15.Yıl Özel Gösterisi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır