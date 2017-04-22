Anadolu Ateşi 15.yıl Özel Gösterim
Anadolu Ateşi, "15. Yıl Özel Gösterisi" ile 22 Nisan'da Trakya Üniversitesi Beyso Kapalı Spor Salonu'nda seyirci karşısına çıkıyor.
Anadolu Ateşi, "15. Yıl Özel Gösterisi" ile 22 Nisan'da Trakya Üniversitesi Beyso Kapalı Spor Salonu'nda seyirci karşısına çıkıyor.
Anadolu Ateşi Dans Topluluğu kurulduğu 1999 yılından beri 97 ülke, 285 şehirde gerçekleştirdiği 4000 canlı performans ile 40 milyon izleyiciye ulaştı. Anadolu Ateşi, 15. Yıl etkinlikleri çerçevesinde daha geniş bir kadro ile 3 kuşak bir arada muhteşem bir sahne performansıyla sizlerle buluşuyor.
Detaylar :
İl : Edirne
İlce : Merkez
Mekan : Trakya Üniversitesi Besyo Kapalı Spor Salonu
Mekan Adresi : Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi - 22130 İskender Köyü - Merkez
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Anadolu Ateşi 15.Yıl Özel Gösterim
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır