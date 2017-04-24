Anadolu Ajansı'na Pentagon'da Yer Tahsisi Yapıldı
Anadolu Ajansı'na ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Operasyonları Biriminde yer tahsis edildi.
Anadolu Ajansı'na ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Operasyonları Biriminde yer tahsis edildi.
Yaklaşık dört aylık çalışmanın sonucunda Pentagon basın ofisinin ek salonunu basın yayın organlarının kullanımına sundu.
Ofiste, Anadolu Ajansı'nın yanı sıra Pentagon'da yeri bulunmayan Breibart, El Cezire, Washington Times, US World News gibi basın organı da yer verildi.
Aynı bölümde ABD'nin önde gelen CNN, ABC, NBC ve Fox News gibi birçok televizyon kanalının yanı sıra Reuters, AFP ve Associated Press gibi haber ajansları ve New York Times, Washington Post, Wall Street Journal gibi gazetelerin de haber masası bulunuyor.
Basın alanın hemen bitişiğinde ise yer alan Pentagon Basın Operasyonları Direktörlüğünde her bölge komutanlığının masası ve sözcüleri yer alıyor.
Kullanıma hazır hale getirilen yer içerisinde, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan "2016 Almanak'ı", "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" ve "Istanbul Photo Award" albümü gibi eserlere de bulunuyor.