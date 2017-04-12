Anadolu Ajansı ile Harita Genel Komutanlığı Arasında İş Birliği

Anadolu Ajansı (AA) ile Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.



Komutanlıktaki imza törenine AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, AA Kurumsal İletişim Direktörü Esra Kireçci, AA Ürün ve İş Geliştirme Müdürü Yunus Çelik ile AA Dış İlişkiler Yöneticisi Serdar Mahmutoğulları katıldı.



Protokol imza töreninden önce konuşan Harita Genel Komutanı Albay Osman Alp, komutanlığın 200 yıla yakın geçmişinin bulunduğunu belirtti.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma amaçlı kullandığı haritaların yanı sıra diğer kamu kurumlarının da kalkınma amacıyla kullandıkları haritaların tamamını ürettiklerini ifade eden Albay Alp, "Ülkenin harita anlamında altyapısını ortaya koyan ulusal haritacılık kurumuyuz" diye konuştu.



Alp, bilgi çağında yaşandığını belirterek, bilgiye sahip olanın güçlü olarak nitelendirildiğini ifade etti. "Dünyada hiçbir bilgi bulamazsınız ki haritayla coğrafyayla konumla koordinatla alakası, ilişkisi olmasın" diyen Albay Alp, komutanlık olarak toplumu, kurumları, ülkeyi haritayla buluşturmak için hizmet ettiklerini belirtti.



Komutanlığın ürünlerini, haritacılık faaliyetlerini tanıtmak ve milli menfaatlere uygun haritaları toplumla buluşturmak için Anadolu Ajansı ile iş birliği yaptıklarını dile getiren Albay Alp, şunları söyledi:



"Anadolu Ajansının yaptığı çalışmaları çok takdir ediyoruz. Haritacılık alanında da oluşturduğumuz coğrafi hazinenin ülkemize sunulmasında destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Harita Genel Komutanlığı olarak bu iş birliğinin tesisinde çaba gösteren ajansın tüm yöneticilerine, çalışanlarına teşekkür ediyoruz. İnşallah bizim için çok anlamlı olan bu iş birliğinin ülke haritacılığına katkı sağlamasını bekliyoruz."



"Profesyonel bir kuruluşun bize destek verecek olmasından dolayı minnettarız"



AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya da protokolün imzalanmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.



Anadolu Ajansının, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyetten 17 gün önce kurulan, 97 yıllık köklü bir kurum olduğunu ifade eden Özkaya, "100'üncü yılına giderken atılımlarını devam ettiren bir ulusal ajansız" dedi.



Anadolu Ajansının uluslararası nitelik kazanarak, küresel bir ajans haline geldiğine işaret eden Özkaya, şöyle konuştu:



"Anadolu Ajansının şu anda harita üzerinde gördüğümüz kıtalardan sadece Endonezya, Malezya (Pasifik Bölgesi) ve Güney Amerika bölgesinde yapılanması yoktu. Haziran ayı itibarıyla oralarda da Endonezce ve İspanyolca ekiplerimiz kuruluyor. Mülakatlar yapıyoruz, otuzar kişilik ekipler oluşturulacak. İspanyolca için Kolombiya, Endonezce'de de Cakarta merkez olacak.



Harita ihtiyacımız vardı bunu biz içeriden hissediyorduk ama Harita Genel Komutanlığıyla tanıştıktan sonra bu ihtiyacın bir zaruret olduğunu çok daha net anladık. Yıllarca bu konuda profesyonel çalışan bir yapılanma, Türkiyemizin bir kuruluşunun bize profesyonel destek verecek olmasından dolayı gerçekten çok minnettarız, çok memnun olduk. Aramızdaki protokolün hayırlı sonuçlara vesile olacağını, iki kuruma da katkıda bulunacağını, üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirme konusunda Anadolu Ajansının bunu bir görev addedeceğini bilmenizi arzu ederim."



Konuşmaların ardından Anadolu Ajansı ile Harita Genel Komutanlığı arasındaki protokol, AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, AA Kurumsal İletişim Direktörü Esra Kireçci ile Harita Genel Komutanı Albay Osman Alp tarafından imzalandı.



Törenin ardından Özkaya ve Kireçci ile beraberindekiler komutanlıktaki Haritacılık Müzesi'ni gezdi, yetkililerden bilgi aldı.