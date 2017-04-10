Anadolu Ajansı 97 Yaşında

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Ahmet Okur, Anadolu Ajansı (AA) Uşak Bürosu'nu ziyaret etti.



AA'nın 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette AA Uşak Temsilcisi Soner Kılınç'tan kentteki haber akışıyla ilgili bilgi alan Vali Okur, kamuoyunun bilgilendirilmesinde basın yayın kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.



AA'nın da kurulduğu günden bu yana doğru, tarafsız ve ilkeli haber anlayışına sahip olduğunu kaydeden Vali Okur, AA'nın 97 yıldır güçlü ve büyük Türkiye'nin sesi ve gözü olmaya devam ettiğini belirtti.



Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğinin altını çizen Vali Okur, kurum çalışanlarına başarı diledi.