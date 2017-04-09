Anadolu Ajansı 97 Yaşında

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, su altı kulübü üyesi 15 kişi, denizde "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankart açtı.



Ayvalık Körfez Dalış Okuluna ait "Körfez 2" adlı tekneyle açıldıkları Ege Denizi'nde pankart açarak Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutlayan dalış eğitmenlerinden Taylan Töral, heyecanlı bir dalış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Anadolu Ajansının 97. yılını kutlarım, tebrikler." dedi.



Okul sahibi eğitmen balık adam Kemal Çalışkan da "Suyun altında ve yüzeyinde Anadolu Ajansının pankartını açtık. Doğru habercilik yapan ve bugüne kadar çizgisinden sapmayan Anadolu Ajansını tebrik ediyorum." diye konuştu.