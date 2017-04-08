Anadolu Ajansı 97 Yaşında

Darende ilçesinde, Anadolu Ajansı'nın (AA) 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilçe merkezindeki LED ekranda kutlama mesajı yayımlandı.



Darende Belediyesi'ne ait D-300 kara yolu Somuncu Baba Bulvarı üzerinde bulunan LED ekranda, AA logolu "97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" mesajı verildi.



Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, yaptığı açıklamada, AA'nın Milli Mücadele döneminde kurulduğunu hatırlattı.



Milli mücadele döneminden bu yana halkın sesi, gözü ve kulağı olan, bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek halka doğru ve güvenilir haber sunan, basın dünyasının saygın kuruluşlarından Anadolu Ajansı'nın 97. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Eser, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında kamuoyunu bilgilendirme vazifesini yerine getirmek için fedakarca görev yapan tüm çalışanlarını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.