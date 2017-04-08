Anadolu Ajansı 97 Yaşında

Kapadokya'da sıcak hava balonu, 97'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansı (AA) için havalandı.





Bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemek isteyen turistler için düzenlenen sıcak hava balonlarından birinin sepetine, Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıldönümünü kutlayan pankart asıldı.



Güneşin doğuşuyla Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonu, yaklaşık 1 saat Kapadokya semalarında süzüldü.





Atmosfer Balloons İşletmesi Genel Müdürü Serkan Naci Feralan, 6 Nisan 1920'de Milli Mücadele'nin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla önemli bir görevi icra etmek için kurulan AA'nın, ilkeli, objektif, hızlı ve etkin habercilik anlayışı çerçevesinde hizmet sunduğunu ifade etti.





AA'nın, Türk turizmine de çeşitli dillerde yayıncılık yaparak katkı sağladığını kaydeden Feralan, "Anadolu Ajansı, dünya geneli ve ülkemizle ilgili haberleri objektif, hızlı, ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyuna aktarıyor. 97 yıldır bu görevi başarıyla icra eden Anadolu Ajansı çalışanlarının kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." dedi.