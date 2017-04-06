Anadolu Ajansı 97 Yaşında

AK Parti Edirne Milletvekili ve Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Sezen, AA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, AA'nın halkın haber alma noktasında güvendiği bir kaynak olduğunu belirtti.



AA'nın kamuoyunun doğru, eksiksiz ve tarafsız bilgilerle aydınlatılması konusunda daima sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiğini ifade eden Sezen mesajında şunlara yer verdi:



"Türkiye'nin Dünya'ya açılan penceresi olan kurumunuz 97 yıl boyunca her dönem güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti tarihine tanıklık eden ve üstlendiği görevi layıkıyla yerine getirerek habercilik alanında öncü bir kuruluş haline gelen Anadolu Ajansının yeni yaşını kutlar, başarılarında emeği geçen herkesi tebrik ederim."