Anadolu Ajansı 97 Yaşında

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.



Bircan ve Gürkan beraberlerinde Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Gegeoğlu ile AA'nın 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bölge müdürlüğüne yaptığı ziyarette AA'nın kuruluşunu kutlayarak, çalışanları tebrik etti.



AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Bircan'a AA'nın yıllığını, Başkan Gürkan'a da daha önce AA tarafından çekilen fotoğraflarını hediye etti.



Gürkan da Baran'a Edirnekari bir tabloyu armağan etti.