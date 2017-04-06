Anadolu Ajansı 97 Yaşında
Anadolu Ajansı'nın 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle AA Edirne Bölge Müdürlüğüne kutlama ziyaretleri gerçekleşti.
Anadolu Ajansı'nın 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle AA Edirne Bölge Müdürlüğüne kutlama ziyaretleri gerçekleşti.
Edirne Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan, Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Uğur Ülgen, Basın İlan Kurumu Edirne Şube Müdürü Ebubekir Günel, Edirne Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın, Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü Fadıl Atik, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Lütfü Karakaş, ajansın kuruluş yıl dönümü nedeniyle AA Edirne Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Konuklar beraberinde getirdikleri kutlama pastasını AA çalışanlarıyla birlikte kesti.
Gazeteci ve esnaf temsilcilerinin ziyaretleri
Doğan Haber Ajansı Edirne Bölge Şefi Gurbet Gökçe, Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan, Ahval Gazetesi İmtiyaz Sahibi Nevser Eraslan, eğitimci ve yazar Melih Yurduseven, Beyazıt Sansı, Semih Yurdatapan, Edirne Belediye Başkanı Danışmanı Adem Özsoy, Sonhaber Gazetesi Muhabiri Erkan Ekşi, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ile Başkan Yardımcısı Arif Meriç, Diyanet - Sen Edirne Şube Başkanı Mahmut Eroğlu, Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da AA bürosunu ziyaret ederek çalışanları kutladı.