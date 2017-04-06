Anadolu Ajansı 97 Yaşında

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Anadolu Ajansının Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.



Akmeşe, AA'nın 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı ziyarette ajans çalışanlarına başarı diledi.



Anadolu Ajansının hem Türkiye hem de dünyada yükselen başarısının artarak devam etmesi dileğinde bulundu.



AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Akmeşe'ye AA'nın 2016 yıllığını hediye etti.