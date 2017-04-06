Anadolu Ajansı 97 Yaşında

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Diriöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışını koruyarak kamuoyunu bilgilendirme vazifesini 97 yıldır layıkıyla yerine getirdiği vurguladı. Diriöz, "Günümüzde Türkiye'nin sesini, Rusça'nın da dahil olduğu 11 farklı dilde dünyaya duyurarak hepimizi gururlandıran AA'nın 97. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.



AA'nın kurulduğu günden bu yana tarafsız ve güvenilir haberciliğin önde gelen temsilcisi olduğunu belirten Diriöz, şunları kaydetti:



"Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve kurulduğu günden bu yana tarafsız, güvenilir ve etkin haberciliğin önde gelen temsilcisi olarak, hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında başarılı hizmetlerine devam eden Anadolu Ajansı, yayın çizgisiyle kalitesini ortaya koymaktadır. AA'nın, Moskova ofisi çalışanları nezdinde bütün mensuplarını, 97. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tebrik ediyorum."