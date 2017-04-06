Anadolu Ajansı 97 Yaşında

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının toplumun gören gözü, hür sesi ve işiten kulağı olarak Türk basınının en güvenilir bilgi kaynağı olduğunu vurguladı.



Yerlikaya, Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Anadolu Ajansının, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve haklı davasını tüm dünyaya ilan etmek, bu uğurda Anadolu'da milli bir bilinç oluşturmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal tarafından zorlu bir dönemde kurulduğunu hatırlattı.



Bugün dünyadaki birçok haber ajansına emsal gösterilecek bir yapıda faaliyet gösteren Anadolu Ajansının, kuruluşundan bu yana başarılı çalışmalara imza atmış, 97 yıllık mazisinde doğru, hızlı, tarafsız haber iletmeyi öncelikli görev edindiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Anadolu Ajansı; ülkemizde ve yurt dışında başarılı bir şekilde örgütlenerek, teknolojik donanımını yenileyerek, kaliteli habercilik anlayışından taviz vermeden ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru şekilde aydınlatıyor. Anadolu Ajansı toplumun gören gözü, hür sesi ve işiten kulağı olarak Türk basınının en güvenilir bilgi kaynağı olmuştur. Milletimizin müşterek sesi olarak, basınımızın ülkemizin hürriyet ve demokrasi yolunda kat ettiği mesafeye hepimiz adına verdiği destek çok büyük anlam ifade ediyor. Milli mücadele döneminden beri hürriyet ve demokrasiye destek veren basınımız, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında kararlılığını canı pahasına ortaya koymuş, bu duruşuyla milli iradeye olan düşkünlüğünü bir kez daha göstermiştir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere mirası olan Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlar, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Sayın Şenol Kazancı ile tüm çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."