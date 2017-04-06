Anadolu Ajansı 97 Yaşında

Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Anadolu Ajansı'nın 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Uzunkaya mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile özdeşleşen, 97 yıldır Türk basınının gelişmesine büyük katkıları olan, basın camiası için okul vazifesi gören Anadolu Ajansının, çağdaş bir anlayışla hizmet ederek birçok ilke imza attığını belirtti.



Anadolu Ajansının izlediği ilkeli, doğru ve tarafsız haber anlayışı, çok yönlü ve hızlı haber akışıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında güven duyulan bir haber markası olduğunun altını çizen Uzunkaya mesajında şunlara yer verdi:



, "Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamının ve Türk dış politikasının tanığı olan, haberleri ve fotoğrafları ile bütün araştırmacılar için değerli bir kaynak teşkil eden Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutlarım."