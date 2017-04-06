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Anadolu Ajansı 97 Yaşında
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Anadolu Ajansı 97 Yaşında

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, "97 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle kurulan ve şimdi sahip olduğu teknolojik altyapısı ve profesyonel insan gücüyle dünya ve Türkiye'ye dair en sıcak haberleri halkla buluşturan, Anadolu Ajansının tüm...

Anadolu Ajansı 97 Yaşında

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, "97 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle kurulan ve şimdi sahip olduğu teknolojik altyapısı ve profesyonel insan gücüyle dünya ve Türkiye'ye dair en sıcak haberleri halkla buluşturan, Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Acar, Anadolu Ajansının kuruluşunun 97'nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık eden Ajansın, Cumhuriyetin tarihiyle özdeş bir tarihe sahip olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının, ülkenin kurtuluş mücadelesinde çok zor ve önemli bir görev üstlendiğine işaret eden Acar, ajansın bu görevi dönemin zorlu koşullarında hakkıyla yerine getirdiğini bildirdi. Acar, Anadolu Ajansının bu süreçte olduğu gibi gelecek yıllarda da doğru haberin kaynağı olmaya devam edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, bugün dünyanın hemen hemen her yerinde kurmuş olduğu temsilcilikleri, nitelikli insan kaynağı sayesinde tarafsız, ilkeli, hızlı ve güçlü haberciliğiyle kamuoyunu bilgilendirmenin yanı sıra haberin okulu olma misyonunu da layıkıyla yerine getiriyor. 97 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle kurulan ve şimdi sahip olduğu teknolojik altyapısı ve profesyonel insan gücüyle dünya ve Türkiye'ye dair en sıcak haberleri halkla buluşturan Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

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