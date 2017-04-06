Anadolu Ajansı 97 Yaşında

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu Ajansı'nın 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Kaya, Twitter hesabından, AA'nın kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Bakan Kaya, "Anadolu Ajansı'nın 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, milletimize doğru bilgiyi ulaştırmak için emek veren çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.