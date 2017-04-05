Anadolu Ajansı 97 Yaşında

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 97'nci yıl dönümünü kutladı.



Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Erciyes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı'nın 97'nci yaşını kutluyorum. Anadolu Ajansı, ülkemiz için çok önemli bir kurum. Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuran ve tüm dünyadaki gelişmeleri de Türk halkına aktaran bir basın kuruluşumuz. Bunun için yaptığı işler çok önemli." dedi.



Anadolu Ajansının Türk dış politikasında da etkin bir rol oynadığını aktaran Erciyes, "Özellikle son dönemde AA, Türk dış politikasının dünyaya anlatılmasında ve dünyadaki gelişmelerin de bize aktarılmasında çok önemli bir rol üstleniyor. AA, son yıllarda da çok büyük bir atılım gerçekleştirdi. Yabancı dilde açtığı servislerle hakikaten bugün dünyadaki en profesyonel haber ajanslarından birisi haline geldi." diye konuştu.



"AA'nın önümüzdeki günlerde başarısının daha da artacağından emin olduğunu" dile getiren Erciyes, "Anadolu Ajansı'na nice yaşlar, nice yüz, ikiyüz yaşlar diliyorum. Başta genel müdürü olmak üzere tüm çalışanlarını en içten duygularımla tebrik ediyor ve kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Açıklamanın ardından AA Ortadoğu Haberleri Editörü Ömer Bulut Yüzgüleç, Büyükelçi Erciyes'e AA'nın almanağını hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.



Lübnan Enfarmasyon Bakanı Melhem Reyaşi de Anadolu Ajansını profesyonelliği ve objektif bakış açısından dolayı tebrik ettiğini belirterek, AA'nın haberlerinde araştırma ve doğrulama ilkelerini öncelediğini söyledi.



Bakan Reyaşi, AA'ya başarılar dilediğini ve 97'nci yaşını kutladığını ifade etti.