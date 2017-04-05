Anadolu Ajansı 97 Yaşında

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Anadolu Ajansının, dünya haberciliğine her geçen gün yenilik katttığını ve pek çok dilde yayın yaptığını, dünyanın izlediği en etkin ve en saygın haber ajansları arasında yerini aldığını belirtti.



Balkanlıoğlu, Anadolu Ajansının kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, Türkiye Cumhuriyeti tarihiyle adeta özdeşleştiğini ifade etti.



Anadolu Ajansının, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna tanıklık ettiğini, bugün de dünyanın izlediği en etkin ve saygın haber ajansları arasında yerini aldığını vurgulayan Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:



"Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır. Dünya haberciliğine her geçen gün yenilik katan ve şu anda pek çok dilde yayın yapan Anadolu Ajansı, dünyanın izlediği en etkin ve en saygın haber ajansları arasında yerini almaktadır. Türkiye'nin sosyo kültürel ve ekonomik yaşantısının ve dış politikasının tüm aşamalarında, haberleri ve fotoğrafları ile bütün araştırmacılar için değerli bir kaynak olma görevini idame ettiren Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlar, bu meşakkatli görevi yürüten çalışanlarını tebrik eder, yayın hayatlarında başarılar dilerim."