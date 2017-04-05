Anadolu Ajansı 97 Yaşında

Türkiye'nin Üsküp, Priştine ve Tiran büyükelçileri, gönderdikleri tebrik mesajları ile Anadolu Ajansı'nın 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, milli mücadele döneminden bugüne güvenilir, tarafsız, etik ve hızlı habercilik anlayışıyla basın dünyasının öncü ve saygın kuruluşları arasında yer alan AA'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiğini bildirdi.



Erkal Kara mesajında, "Büyüyen Türkiye'ye yaraşır bir şekilde oluşturulan 100. Yıl Vizyonu kapsamında dünyanın en etkili ilk beş haber ajansından biri olma yolunda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.



Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ise doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla Türkiye'nin en saygın ve güvenilir kurumlarından biri olan AA'nın 97. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.



Türkiye'nin sesinin dünyaya duyurulmasında ve dünya kamuoyunun bilgilendirilmesinde etkin ve ilkeli çalışmalarıyla öncü haber ajansları arasında yer alan AA'nın elde ettiği başarıların kendilerini de gururlandırdığını belirten Kılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bir asra yaklaşan tecrübesi, saygın ve güçlü kurumsal yapısıyla öne çıkan Anadolu Ajansı'nın, Balkanlar'da Türkçe'nin yanı sıra Arnavutça, Boşnakça ve Makedonca dillerinde yaptığı yayınlar, Balkanlar'a yönelik kapsayıcı dış politikamızın bir göstergesini oluşturmakta, ülkemizin aktif ve insan odaklı dış politikasının yürütülmesine katkı sağlamaktadır."



AA'nın, Arnavutça yayına başlamasıyla Kosova basınının gelişimine de önemli katkılar sağladığını kaydeden Kılıç, kurulduğu günden beri daha güçlü bir Türkiye için özveriyle çalışan AA'nın 97. kuruluş yıl dönümü kutlayarak, başarılarının devamını diledi.



Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar da objektif, güvenilir ve hızlı haberciliğin simgesi haline gelen AA'nın 97. kuruluş yıl dönümünü kutladığını bildirdi.



AA'nın Arnavutça yayınladığı haberlerin hem Arnavutluk'ta hem de Arnavutların yaşadığı beş kıtada artan bir ilgiyle takip edildiğini ifade eden Bayraktar, geçen aralık ayında AA ile Arnavutluk Telgraf Ajansı (ATA) arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının da esasen AA'nın Arnavutluk'taki prestij ve güvenilirliğinin göstergesi olduğunu ifade etti.



Arnavutluk'un önemli medya organlarından AA haberlerini görmekten gurur duyduğunu belirten Bayraktar, AA'nın ve tüm çalışanlarının 97. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.