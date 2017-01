Anadolu Adliyesinde Şüpheli Çanta Bulunması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, adalet sarayının girişinde bulunan şüpheli çantaya ilişkin yapılan bomba imha işleminin, başsavcılıkça düzenlenen bir tatbikat olduğunu ve başarıyla sonuçlandırıldığını bildirdi.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, adalet sarayının C Blok -1 girişinde bulunan bomba süsü verilmiş şüpheli sırt çantasıyla ilgili gerçekleştirilen bomba imha işleminin, tatbikat amacıyla yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, "18 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -1 girişinde yapılan bomba imha işlemi, Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen bir tatbikat olup başarıyla sonuçlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.



Adalet sarayının C Blok -1 girişinde şüpheli sırt çantası gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirmişti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi almış, şüpheli sırt çantası bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatılmıştı. Bomba süsü verildiği belirtilen sırt çantasının içinden kablolar çıkmıştı.