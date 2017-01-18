Anadolu Adliyesi'nde Şüpheli Çanta Hareketliliği

Cengiz ÇOBAN - Arzu KAYA, İstanbul DHA



Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı girişinde bırakılan bomba süsü verilmiş sırt çantasında kontrollü patlama yapıldı. Çantada süs düzenekten başka bir bulguya rastlanmadı.



KONTROLLÜ PATLAMA YAPILDI



Adliyenin personel ve BARO servislerinin geldiği C Blok -1. katında bir sırt çantası gören özel güvenlik personeli polis ekiplerine haber verdi. İçinde sahte düzenek bulunan çanta fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Çantanın içinden kabloların çıktığı öğrenilirken herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadı.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI



Uzman polis ekipleri incelemenin ardından adliyeden ayrıldı. İncelemenin sürdüğü sırada Adliye personelinin giriş yaptığı bölge olan C Blok -1. kata giriş çıkış yapılamadı, Hastane-Adliye metro istasyonu çıkışı kapatıldı, bazı noktalardan Adliye binasına gelişlere izin verilmedi.