Anadolu Adliyesi Çalışanlarından Kan Bağışı

Anadolu Adalet Sarayı çalışanları, Türk Kızılayı işbirliğiyle düzenlenen "Kanımız Feda Olsun" kampanyası kapsamında kan bağışında bulundu.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Anadolu Adalet Sarayının E Blok zemin katında düzenlenen programda, Kızılay'ın 149 yaşında köklü bir kuruluş olduğunu söyledi.



Ocak ayı başında Türkiye'deki hava şartlarının ağır gitmesi nedeniyle kan bağışında ciddi bir azalma olduğunu belirten Kınık, şöyle konuştu:



"Bu kan bağışındaki azalma doğrudan stoklarımıza yansıdı. Stoklarımız, kritik stok seviyesi kırmızı alarm çizgimiz 20 binin altına düştü. Sonra biz 'kan stoklarımız yetersizdir' diye bir çağrıda bulunduk. Kış şartlarının Türkiye genelinde ağırlaşması nedeniyle bir seferberlik oldu aslında bu. Milletçe sahip çıktık bu duruma. 4 Ocak'ta Kızılay tarihinin en yüksek kan bağışını bir günde aldık; 13 bin 241 ünite kan aldık."



Kınık, bundan sonraki süreçte de her gün, o güne ilişkin beklentilerin üzerinde kan bağışı topladıklarını vurguladı. Kan stoklarının 40 bin ünitenin üzerine çıktığını dile getiren Kınık, şöyle devam etti:



"Bugün itibarıyla artık kendimizi güvende hissettiğimiz 40 bin ünite stok sayısının üzerine çıktık. Şu an 43 binlere yakın bir stokumuz var ve her gün yaklaşık 9-10 bin ünite gibi kan bağışı geliyor. Bu bizim için çok yeterli ve bizi güvende hissettiren bir seviye. Dolayısıyla bunun bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Hiç kan bağışı olmazsa 4 günde bu kan biter. Yani bunu bir havuz gibi düşünün. Çünkü her gün ameliyatlar oluyor Türkiye'de. Her gün kan ihtiyacı var. Günlük operasyonlardaki kan ihtiyacı için mutlaka her gün sarfiyat kadar konulması gerekiyor. Biz bir de olağanüstü dönemler olursa Allah korusun, bir deprem olursa büyük bir afet olursa böyle durumlarda acil ve çok sayıda fazla kan ihtiyacı olur diye bu 40 bin üniteyi tutuyoruz. Elimizde sürekli böyle olağanüstü durumlarla başa çıkabileceğimiz bir stokumuz olsun. Ancak kan toplamazsak 3-4 günde biter bu stok."



"Herkesi düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyorum"



Her türlü olağanüstü duruma hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Kınık, "Afet bölgelerinde yaşıyoruz. Türkiye'nin pek çok farklı riskleri var. Bu risklere yönelik de tedbirlerimizi almak zorundayız. O nedenle her zaman söylediğimiz 'Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır'. Bizim için de en kıymetli bağışçı düzenli olan bağışçıdır. Dolasıyla sizleri de bu anlamda düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.



Kınık, 18-65 yaş arası sağlıklı erkeklerin ve kadınların kan bağışlayabileceğini, teorik olarak erkeklerin yılda 4, kadınların ise 3 kez kan verebileceğini dile getirdi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun da ülkede yaşanan son gelişmeler ışığında kan stoklarının azaldığının beyan edilmesi üzerine Anadolu Adliyesi olarak Türk Kızılayının kan stoklarına katkıda bulunmaya yönelik kampanya düzenlediklerini söyledi.



Bağışlayacakları kanın, gerek çatışmalardaki yaralılara, gerekse şifa bekleyen tüm hastalara faydalı olmasını temenni eden Tosun, "Böyle bir kampanyayı Kızılayla adliyemizde düzenlemekten de onur ve mutluluk duyuyoruz. Tüm hakim, savcı meslektaşlarımı, tüm personelimizi, sağlık durumu uygun olan ve adliyemize hizmet almak için gelen vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum." diye konuştu.



Konuşmaların ardından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun ile Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık arasında iş birliği protokolü imzalandı.



Programda daha sonra, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Tosun, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, başsavcıvekilleri Mehmet Aydın ve Metin Sarıhan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, adliye içinde kurulan stantta kan verdi.