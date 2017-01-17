Anaç Koyun Keçi Desteklemesi' ile İlgili Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından 'Anaç Koyun Keçi Desteklemesi' ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Toplantıda konuşan Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Zülküf Yıldırımoğlu Malatya'nın küçükbaş hayvancılık yapmaya çok müsait olduğunu ancak Anaç Koyun Keçi Desteklemesi için yapılan başvuruların çok az olduğunu söyledi. İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda 29752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar' ve ilgili 'Uygulama Esasları Tebliği' kapsamında yapılan Anaç Koyun Keçi Desteklemesi çalışmaları ile ilgili bilgiler verildi. Toplantıya, Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Zülküf Yıldırımoğlu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Zeki Sadak, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ile tüm ilçe müdürlüklerin konu sorumluları katıldı. Toplantıda konuşan Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Zülküf Yıldırımoğlu, Malatya'nın coğrafi ve iklim olarak küçükbaş hayvancılık yapmaya çok müsait olduğunu kaydederek, "Fakat hayvan varlığımızın yetersiz olduğu kanaatindeyim. İlçeler bazında 2016 yılı Anaç Koyun Keçi Desteklemesi için yapılan toplam bin 72 adet başvuru sayısı çok düşük. Bu şartlarda daha fazla kapasiteye ulaşmamız lazım. Bu konuda İl-İlçe Müdürlüğü ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine önemli görevler düşmektedir. Birebir tespitlerin yapılması esastır. Desteklemeler usulüne uygun yapılmalıdır ve fazla ödemelere mahal verilmemelidir" şeklinde konuştu. - MALATYA