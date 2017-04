Birinci Peron Tiyatro'nun yeni oyunu An Be An Kan, 27 Nisan'da Ankara Sanat Tiyatro sahnesinde...



"Çocuğun gördüğü düştür barış / Ananın gördüğü düştür barış / Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış" dizelerini yazan Yannis Ritsos acılara, yıkımlara, çocukların gözyaşına itirazını sözcüklere sığınarak yapmaya çalışır. Tarihte, ilk savaşta düşen domino taşının insanlığı yok etmeye devam etmesinin karşısında yaşadığımız çaresizliği aktarır bize. Aynı zamanda düşmekte olan domino taşının önüne dikilme sorumluluğunu da.



"Ne acı ki, vahşetin egemen olduğu dünyamızda çıkan savaşların büyük bir kısmı "uygarlık" yahut "barış" adına yapılıyor… Dahası, atası kesici aletler olan toplarla tüfeklerle büyüyen modern savaş silahları bir tek tüccarların cebini dolduruyor. Karşısında hep yoksullar ölüyor.



"Dünyanın düzeni böyle" deyip büyük bir yıkıma sessiz kalmak mı? Yoksa korku ve sefaletten başka hiçbir getirisi olmayan savaşa yüksek sesle "hayır" demek mi? Yüzyıllardır sanatçının sıkışıp kaldığı araf tam da burası… Her şeye rağmen yaratıcı, ürettiği her eserde; resimde, müzikte, şiirde, romanda, tiyatroda kirli hesaplara tek bir can kurban etmemek için direniyor. Tıpkı çağdaş bir yazar olan Ido Setter gibi.



"An be an kan" oyunu yıllardır barış şarkılarının söylenemediği bir coğrafyada geçiyor. İsrailli bir yazar olmasına karşın … Filistin'e kalbiyle bakıyor. Böylece sanatçı vicdanının, ırk, dil, din temelinde olmayan, her şeyin üstünde en doğru göz olduğunu da hatırlatıyor.



Oyun belli bir coğrafyada geçiyor. Seyircinin coğrafyası ise kendine. Kanlı elbiseleri çocuklarımız giymesin!"



Tek Perde



Yazan: Ido Setter



Çeviren: Nursen Akçay



Yöneten: Tuncer Yığcı



Işık Tasarım: Çetin Atay



Müzik: Fırat Ağacık



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Ankara Sanat Tiyatrosu



Mekan Adresi : İzmir Cad. Ihlamur Sok. 7-A



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00



Kategori : An Be An Kan



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır